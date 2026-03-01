Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition Palais Work Nancy

Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition

Palais Work 17 Rue du grand rabbin haguenauer Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

2026-03-28

Les Salons Ethiques de Marie-Hélène présentent la deuxième édition du Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être, accompagné de plusieurs médiums, voyants et exposants spécialisés dans le domaine du bien-être.Tout public

Palais Work 17 Rue du grand rabbin haguenauer Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 28 96 82

English :

Les Salons Ethiques de Marie-Hélène present the second edition of the Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être, accompanied by several mediums, clairvoyants and exhibitors specializing in the field of well-being.

