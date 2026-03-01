Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition Palais Work Nancy
Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition Palais Work Nancy samedi 28 mars 2026.
Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition
Palais Work 17 Rue du grand rabbin haguenauer Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Les Salons Ethiques de Marie-Hélène présentent la deuxième édition du Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être, accompagné de plusieurs médiums, voyants et exposants spécialisés dans le domaine du bien-être.Tout public
0 .
Palais Work 17 Rue du grand rabbin haguenauer Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 28 96 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Salons Ethiques de Marie-Hélène present the second edition of the Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être, accompanied by several mediums, clairvoyants and exhibitors specializing in the field of well-being.
L’événement Salon des Arts Divinatoires et du Bien-Être 2ème Edition Nancy a été mis à jour le 2026-03-04 par DESTINATION NANCY