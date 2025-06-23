Salon des arts du fil en Côte d’Albâtre Salle Daniel Pierre Cany-Barville
Salon des arts du fil en Côte d’Albâtre Salle Daniel Pierre Cany-Barville samedi 18 avril 2026.
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
2026-04-18
Laine, tricot, crochet, couture, artisans…
De 10h à 18h, salle Daniel Pierre, entrée 1€ .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie associationaddictaufil@gmail.com
