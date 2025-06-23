Salon des arts du fil en Côte d’Albâtre Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Salon des arts du fil en Côte d’Albâtre

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

2026-04-18

Laine, tricot, crochet, couture, artisans…

De 10h à 18h, salle Daniel Pierre, entrée 1€ .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie associationaddictaufil@gmail.com

