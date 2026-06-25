SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES SALLE DES FÊTES Latoue vendredi 17 juillet 2026.

Latoue

SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES

SALLE DES FÊTES Lieu-dit L’Esquillan Latoue Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

4ème édition pour ce rendez-vous de l’été. Cette année les deux invités d’honneur seront P. Vercellotti Pulstone et F. Achezegag

L’association LACUNAPA (Latoue Cultures Nature Patrimoine) , avec le soutien de la Mairie de Latoue organise pour la 2è année, une exposition de peintures, sculptures et photographies de petites dimensions.

Cette année, 64 artistes, peintres, sculpteurs et photographes seront présents et plus de 250 œuvres prendront place dans la salle des fêtes et l’église de Latoue.

Ce salon continue donc sa progression avec des artistes exposants toujours plus nombreux.

Deux nouveautés cette année Des démonstrations et une randonnée nocturne avec ouverture exceptionnelle du salon de 20h à 21h avant une promenade autour de Latoue ponctuée d’étapes où les randonneurs pourront écouter les contes des rats conteuses et admirer quelques œuvres supplémentaires. .

SALLE DES FÊTES Lieu-dit L’Esquillan Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the 4th edition of this summer event. This year, the two guests of honor will be P. Vercellotti-Pulstone and F. Achezegag.

L’événement SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES Latoue a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE