Salon des Arts et de la Création 2025 Salles des sports du centre bourg La Brède

Salles des sports du centre bourg 5, avenue Edouard Capdeville La Brède Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Le Salon des Arts et de la Création fait son grand retour à La Brède !

Depuis plus de trente ans, La Brède réunit des artistes et des artisans d’arts venus de toute la région pour exposer leurs œuvres dans la salle des sports, transformée en véritable galerie d’art pour l’occasion. Ce salon des Arts et de la Création 2025 se déroulera du 21 au 23 novembre, une période idéale pour trouver son bonheur avant les fêtes de Noël.

Près de 50 artistes sont soigneusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs créations. Le temps d’un week-end, ils partageront leur passion et leur savoir-faire peintures figuratives ou contemporaines, sculptures sur bois ou en métal, objets décoratifs, bijoux, tissus ou encore céramiques, … il y en aura pour tous les goûts ! .

Salles des sports du centre bourg 5, avenue Edouard Capdeville La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

