Salon des Arts Françoise Séris Salle de la Tour, Tour médiévale Saint-Sauvant

Saint-Sauvant Charente-Maritime

2025-09-17

2025-09-27

2025-09-17

Arts, Pierre et Patrimoine en Fête. À Saint-Sauvant, les portes du 52ème salon des arts plastiques s’ouvriront dans la salle de la tour mais également, sur deux niveaux, dans la tour médiévale qui surplombe la vallée du Coran.

Salle de la Tour, Tour médiévale Parking Place Gilberte Bouquet Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 38 12

English :

Arts, Pierre et Patrimoine en Fête. In Saint-Sauvant, the doors of the 52nd Salon des Arts Plastiques will open not only in the Salle de la Tour, but also on two levels in the medieval tower overlooking the Vallée du Coran.

German :

Arts, Pierre et Patrimoine en Fête (Kunst, Stein und Kulturerbe). In Saint-Sauvant öffnen sich die Türen der 52. Kunstausstellung nicht nur im Turmsaal, sondern auch auf zwei Ebenen im mittelalterlichen Turm, der das Tal des Coran überragt.

Italiano :

Arts, Pierre et Patrimoine en Fête. A Saint-Sauvant, le porte della 52a Fiera delle Belle Arti si apriranno nella Sala della Torre e su due livelli nella torre medievale che domina la Valle del Corano.

Espanol :

Arts, Pierre et Patrimoine en Fête. En Saint-Sauvant, las puertas del 52º Salón de Bellas Artes se abrirán en la Sala de la Torre y en dos niveles de la torre medieval que domina el valle de Coran.

