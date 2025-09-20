Salon des Arts Guérande

Salon des Arts Guérande samedi 20 septembre 2025.

Salon des Arts

Château de Villeuneuve Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir l’exposition « Salon des Arts » proposé par l’association GRAG qui met en avant des peintres et sculpteurs.

Ces œuvres seront exposé au Château de Villeneuve à Guérande. .

Château de Villeuneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 14 66 alain1949@me.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon des Arts Guérande a été mis à jour le 2025-08-22 par ADT44