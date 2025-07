Salon des Arts Limogne-en-Quercy

Salon des Arts Limogne-en-Quercy dimanche 3 août 2025.

Salon des Arts

Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy Lot

L’APCL propose un Salon des Arts à la Halle de Limogne en Quercy.

Plusieurs artistes exposeront leurs œuvres.

Invitée d’honneur: Isabelle Vandenbosch

Vernissage le samedi 2 août à 18h00. .

Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 34 98 87 73 apcl@net-c.com

English :

The APCL is organizing an Arts Show at the Halle de Limogne en Quercy.

Several artists will be exhibiting their work.

German :

Die APCL veranstaltet eine Kunstmesse in der Halle von Limogne en Quercy.

Mehrere Künstler werden ihre Werke ausstellen.

Italiano :

L’APCL organizza una fiera delle arti presso la Halle de Limogne en Quercy.

Diversi artisti esporranno le loro opere.

Espanol :

La APCL organiza una Feria de las Artes en la Halle de Limogne en Quercy.

Varios artistas expondrán sus obras.

