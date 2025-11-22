Salon des Arts Valexpo Oyonnax
Salon des Arts Valexpo Oyonnax samedi 22 novembre 2025.
Salon des Arts
Valexpo Cours de Verdun Oyonnax Ain
Exposition de peintures, sculptures et dessins.
Le Rotary club d’Oyonnax organise le 19-ème Salon des Arts, avec des artistes locaux et internationaux. Avec le parrainage de la galerie En Dehors du Cadre
Valexpo Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 23 30
English :
Exhibition of paintings, sculptures and drawings.
The Rotary Club of Oyonnax organizes the 19th Salon des Arts, featuring local and international artists. With the sponsorship of the gallery En Dehors du Cadre
German :
Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen.
Der Rotary Club Oyonnax organisiert den 19-ten Salon des Arts mit lokalen und internationalen Künstlern. Mit der Schirmherrschaft der Galerie En Dehors du Cadre
Italiano :
Mostra di dipinti, sculture e disegni.
Il Rotary Club di Oyonnax organizza il 19° Salon des Arts, con artisti locali e internazionali. Con il patrocinio della galleria En Dehors du Cadre
Espanol :
Exposición de pinturas, esculturas y dibujos.
El Rotary Club de Oyonnax organiza el 19º Salón de las Artes, con artistas locales e internacionales. Con el patrocinio de la galería En Dehors du Cadre
