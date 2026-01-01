Salon des Arts Plastiques du Mans Rue Paul Courboulay Le Mans
Salon des Arts Plastiques du Mans Rue Paul Courboulay Le Mans dimanche 18 janvier 2026.
Salon des Arts Plastiques du Mans
Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18
45ème Salon des Arts Plastiques du Mans.
Le 46ème Salon national des Arts Plastiques du Mans se tiendra du dimanche 18 janvier au dimanche 8 février 2026, à la salle Paul Courboulay .
Ce Salon regroupe les œuvres d’artistes, peintres et sculpteurs, venant de toute la France.
Exposition visible tous les jours de 14h à 18h.
Pour les scolaires, visites possibles le matin sur rendez-vous.
Entrée libre. .
Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 81 05 96 huet_jean-charles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
45th Le Mans Fine Arts Show.
L’événement Salon des Arts Plastiques du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Mans