Salon des Arts Plastiques du Mans Rue Paul Courboulay Le Mans

Salon des Arts Plastiques du Mans

Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

45ème Salon des Arts Plastiques du Mans.

Le 46ème Salon national des Arts Plastiques du Mans se tiendra du dimanche 18 janvier au dimanche 8 février 2026, à la salle Paul Courboulay .

Ce Salon regroupe les œuvres d’artistes, peintres et sculpteurs, venant de toute la France.

Exposition visible tous les jours de 14h à 18h.

Pour les scolaires, visites possibles le matin sur rendez-vous.

Entrée libre. .

Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 81 05 96 huet_jean-charles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

45th Le Mans Fine Arts Show.

L’événement Salon des Arts Plastiques du Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Mans