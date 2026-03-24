Salon des Arts’Zen Saint-Morel
Salon des Arts’Zen Saint-Morel samedi 2 mai 2026.
Salon des Arts’Zen
Corbon Saint-Morel Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Salon d’artistes, artisans et bien-être Au programme – Ateliers Conférences Animations Jeux pour enfants Petite restauration sur place
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Corbon Saint-Morel 08400 Ardennes Grand Est +33 6 81 72 59 44
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English :
Artists, craftspeople and wellness fair On the program:- Workshops Conferences Activities Games for children Snacks and snacks on site
L’événement Salon des Arts’Zen Saint-Morel a été mis à jour le 2026-03-21 par Ardennes Tourisme