Salon des associations 2025 de Chartres Chartres

Salon des associations 2025 de Chartres Chartres samedi 6 septembre 2025.

Salon des associations 2025 de Chartres

Butte des Charbonniers Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Le Salon des associations aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025 sur la butte des Charbonniers et la place Châtelet.

Plus de 180 associations chartraines seront à votre écoute pour vous présenter leurs activités sportives, culturelles, artistiques, de loisirs, ou encore à caractère social et caritatif.

Une vitrine ouverte qui vous permet de découvrir de multiples activités dans les domaines sportif, culturel, de loisirs, à caractère social et caritatif, présentées par les bénévoles de plus d’une centaine d’associations chartraines.

Démonstrations et animations au programme.

Venez faire votre plein d’activités pour l’année 2025-2026 ! .

Butte des Charbonniers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Salon des associations will take place on Saturday September 6 and Sunday September 7, 2025 on the Butte des Charbonniers and Place Châtelet.

German :

Die Vereinsmesse findet am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. September 2025 auf dem Hügel « Butte des Charbonniers » und dem Platz « Place Châtelet » statt.

Italiano :

Il Salon des associations si terrà sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 sulla Butte des Charbonniers e in Place Châtelet.

Espanol :

El Salon des associations se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre de 2025 en la Butte des Charbonniers y la Place Châtelet.

L’événement Salon des associations 2025 de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES