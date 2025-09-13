Salon des associations à Mery-sur-Seine Méry-sur-Seine
Salon des associations à Mery-sur-Seine Méry-sur-Seine samedi 13 septembre 2025.
Salon des associations à Mery-sur-Seine
Salle des fêtes Méry-sur-Seine Aube
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Le samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h
Salon des associations de Méry-sur-Seine à la salle des fêtes et ses alentours extérieurs
Inscriptions, initiations, démonstrations
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 3 25 21 20 42
L’événement Salon des associations à Mery-sur-Seine Méry-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise