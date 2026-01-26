Salon des ateliers du fil Salle des fêtes Bletterans

Salon des ateliers du fil

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Rendez-vous au Salon des Ateliers du Fil !

Plongez dans l’univers passionnant des arts du fil à l’occasion du Salon des Ateliers du Fil, un événement incontournable pour les amateurs comme pour les passionnés.

Avec 10 intervenants et 14 ateliers, le salon propose un programme riche et varié autour de la création textile.

Au programme expositions, démonstrations, initiations et formations autour de nombreuses techniques

– Broderie traditionnelle, boutis, sashiko

– Laine feutrée

– Broderie aux points comptés, patchwork

– Reticello

– Peinture à l’aiguille

– Broderie blanche

– Tricot (chaussettes, tricot classique), crochet

– Dentelle de frivolité

Un moment convivial à partager, avec buvette et petite restauration sur place.

Inscription obligatoire pour participer aux ateliers. .

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 74 73 artenseille@gmail.com

