Salon des auteurs Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Célébrez avec nous l’illustration et la BD, en venant rencontrer ceux qui la font ! Une vingtaine d’auteurs de BD et d’illustrateurs, nationaux ou régionaux, seront présents pour des rencontres publiques et des dédicaces.Les auteurs présents : Bruno Bazile (auteur BD)Jean-Claude Bauer (auteur BD)Olivier Chéné (auteur de l’affiche 2025 / auteur BD et illustration jeunesse)Coline Chevis (auteure BD)Charline Forns (auteure de l’affiche 2024 / auteur BD)Jean-Charles Gaudin (auteur BD)Alexis Horellou (auteur BD)Catherine Latteux (scénariste BD et livres jeunesse)Delphine Lelay (auteure BD)Virginie Martin-B (auteure illustration jeunesse)Arno Monin (auteur BD)Motteux (auteur BD)Guillaume Neel (caricaturiste et illustrateur jeunesse)Fabien Öckto-Lambert (auteur BD)Amélie Patin (auteure BD)SaToLou (auteur Manga)Benoit Springer (auteur BD)Stivo (auteur BD)Tehem (auteur BD)Julie Wojtczak (auteure BD) Animations, expositions et vente d’ouvrages seront également proposées toute la journée.Bar et petite restauration proposé par l’Association Culture & Loisirs De La BergerieÀ l’occasion du Festival Herbulles

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800