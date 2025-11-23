Salon des Auteurs… conférence, ateliers, expos Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Salon des Auteurs… conférence, ateliers, expos

Venez à la rencontre des auteurs réunis pour vous présenter leurs ouvrages. Pour petits et grands lecteurs, dans des univers littéraires très variés. Découvrez l’expo photo et participez à un des ateliers de cette 5e édition. (Buvette sur place).

English :

Come and meet the authors who have come together to present their works. For young and old readers alike, in a wide variety of literary worlds. Discover the photo exhibition and take part in one of the workshops of this 5th edition. (Refreshments on site).

German :

Treffen Sie die Autoren, die sich versammelt haben, um Ihnen ihre Werke vorzustellen. Für kleine und große Leser aus den unterschiedlichsten literarischen Welten. Entdecken Sie die Fotoausstellung und nehmen Sie an einem der Workshops der fünften Ausgabe teil. (Getränke vor Ort).

Italiano :

Venite a conoscere gli autori che si sono riuniti per presentare le loro opere. Per lettori giovani e meno giovani, in un’ampia varietà di generi letterari. Scoprite la mostra fotografica e partecipate a uno dei laboratori di questa quinta edizione. (Rinfresco disponibile in loco).

Espanol :

Venga a conocer a los autores que se han reunido para presentar sus obras. Para grandes y pequeños lectores, en una amplia variedad de géneros literarios. Descubra la exposición fotográfica y participe en uno de los talleres de esta 5ª edición. (Refrescos disponibles in situ).

