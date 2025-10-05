Salon des auteurs locaux Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire

L’objectif est de présenter plusieurs auteurs, de faire ressortir l’intérêt du livre, d’ouvrir le champ de la discussion à des débats d’actualités, offrir aux écrivains invités, des espaces de parole, de réflexion, de rencontre et de partage.

Ce sera aussi l’occasion de mettre en vente leurs ouvrages et d’obtenir une dédicace pour ceux qui le souhaitent !

A 14h, rencontre avec M. Aubertin sur l’édition, les solutions qui s’offrent aux personnes qui souhaitent publier leur texte.

A 15h30, rencontre avec Mme Michelot, sur la démarche créative pour un premier roman.

Dimanche 5 octobre 2025 de 10h à 18h. .

Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

The aim is to introduce several authors, to highlight the interest of the book, to open up the field of discussion to current debates, and to offer the guest writers opportunities to speak, reflect, meet and share.

German :

Ziel ist es, mehrere Autoren vorzustellen, das Interesse an einem Buch hervorzuheben, das Diskussionsfeld für aktuelle Debatten zu öffnen und den eingeladenen Schriftstellern Räume zum Sprechen, Nachdenken, Treffen und Teilen zu bieten.

Italiano :

L’obiettivo è quello di presentare alcuni autori, di evidenziare l’interesse del libro, di aprire il campo di discussione ai dibattiti attuali e di offrire agli scrittori ospiti opportunità di parlare, riflettere, incontrarsi e condividere.

Espanol :

El objetivo es presentar a varios autores, destacar el interés del libro, abrir el campo de discusión a los debates actuales y ofrecer a los escritores invitados la oportunidad de hablar, reflexionar, reunirse y compartir.

