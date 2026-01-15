Salon des Belles-Lettres mairie Ferrère
Salon des Belles-Lettres mairie Ferrère vendredi 27 février 2026.
Salon des Belles-Lettres
mairie FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Ce mois, le salon est consacré au thème des murs
Entrée libre
mairie FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 05 06 22 christophe.maruffy@gmail.com
English :
This month’s show is devoted to the theme of walls
Free admission
L’événement Salon des Belles-Lettres Ferrère a été mis à jour le 2026-01-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65