Salon des Belles-Lettres mairie Ferrère

Salon des Belles-Lettres

mairie FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Ce mois, le salon est consacré au thème des murs

Entrée libre

.

mairie FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 05 06 22 christophe.maruffy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This month’s show is devoted to the theme of walls

Free admission

L’événement Salon des Belles-Lettres Ferrère a été mis à jour le 2026-01-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65