Salon des Bouquinistes Pavillon de l’Horlogerie Limoges
Salon des Bouquinistes Pavillon de l’Horlogerie Limoges samedi 25 octobre 2025.
Salon des Bouquinistes
Pavillon de l’Horlogerie 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Un salon pour les collectionneurs d’ouvrages rares mais aussi pour les grands lecteurs à la recherche d’occasions bon marché.
La Librairie Nivet vous invite à découvrir le Salon des bouquinistes qui se tiendra Caserne Marceau, au pavillon de l’horloge.
Entrée gratuite, stationnement gratuit dans la cour de la caserne. .
Pavillon de l’Horlogerie 64 Rue Armand Barbès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English :
German : Salon des Bouquinistes
Italiano :
Espanol : Salon des Bouquinistes
L’événement Salon des Bouquinistes Limoges a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Limoges Métropole