Salon des Bouquinistes Pavillon de l’Horlogerie Limoges

Pavillon de l’Horlogerie 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Un salon pour les collectionneurs d’ouvrages rares mais aussi pour les grands lecteurs à la recherche d’occasions bon marché.

La Librairie Nivet vous invite à découvrir le Salon des bouquinistes qui se tiendra Caserne Marceau, au pavillon de l’horloge.

Entrée gratuite, stationnement gratuit dans la cour de la caserne. .

