Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon des Bouquinistes Pavillon de l’Horlogerie Limoges

Salon des Bouquinistes

Salon des Bouquinistes Pavillon de l’Horlogerie Limoges samedi 25 octobre 2025.

Salon des Bouquinistes

Pavillon de l’Horlogerie 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-25

Un salon pour les collectionneurs d’ouvrages rares mais aussi pour les grands lecteurs à la recherche d’occasions bon marché.
La Librairie Nivet vous invite à découvrir le Salon des bouquinistes qui se tiendra Caserne Marceau, au pavillon de l’horloge.

Entrée gratuite, stationnement gratuit dans la cour de la caserne.   .

Pavillon de l’Horlogerie 64 Rue Armand Barbès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

English :

German : Salon des Bouquinistes

Italiano :

Espanol : Salon des Bouquinistes

L’événement Salon des Bouquinistes Limoges a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Limoges Métropole