Salon des bouquinistes Livres et images La Rochelle samedi 13 décembre 2025.

Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

L’association de bouquinistes Colophon organise le 11 éme Salon “Livres et Images”et présente une quinzaine d’exposants, bouquinistes, libraires d’ Ancien, une relieuse et une graphiste.

Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 85 92

English : Booksellers’ Fair Livres et images

The Colophon association of booksellers organizes the 11th Salon ?Livres et Images? and presents some fifteen exhibitors, including booksellers, antiquarian booksellers, a bookbinder and a graphic designer.

German : Buchmesse Livres et images

Die Buchhändlervereinigung Colophon organisiert den 11. Salon « Livres et Images » (Bücher und Bilder) mit 15 Ausstellern, darunter Buchhändler, Antiquariate, eine Buchbinderin und eine Grafikdesignerin.

Italiano :

L’associazione dei librai d’occasione Colophon organizza l’11° Salone « Livres et Images » con una quindicina di espositori, tra cui librai d’occasione, librai antiquari, un rilegatore e un grafico.

Espanol : Salón de los libreros Livres et images

La asociación de libreros de ocasión Colophon organiza el 11º Salón « Libros e imágenes » con una quincena de expositores, entre libreros de ocasión, libreros anticuarios, un encuadernador y un diseñador gráfico.

