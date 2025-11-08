Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés Centre Culturel Chabeuil

Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Chaque année depuis sa création en 2014, l’association Terre de Treilles organise à l’automne un salon des cépages et terroirs oubliés

.

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 25 54 cepagesoublies@mailoo.org

English :

Every year since its creation in 2014, the Terre de Treilles association has organized an autumn show of forgotten grape varieties and terroirs

German :

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 organisiert der Verein Terre de Treilles jedes Jahr im Herbst eine Messe für vergessene Rebsorten und Terroirs

Italiano :

Ogni anno, dalla sua creazione nel 2014, l’associazione Terre de Treilles organizza una mostra autunnale di vitigni e terroir dimenticati

Espanol :

Cada año, desde su creación en 2014, la asociación Terre de Treilles organiza una exposición otoñal de variedades de uva y terruños olvidados

L’événement Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés Chabeuil a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme