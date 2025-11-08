Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés Centre Culturel Chabeuil
Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés Centre Culturel Chabeuil samedi 8 novembre 2025.
Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Chaque année depuis sa création en 2014, l’association Terre de Treilles organise à l’automne un salon des cépages et terroirs oubliés
.
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 25 54 cepagesoublies@mailoo.org
English :
Every year since its creation in 2014, the Terre de Treilles association has organized an autumn show of forgotten grape varieties and terroirs
German :
Seit seiner Gründung im Jahr 2014 organisiert der Verein Terre de Treilles jedes Jahr im Herbst eine Messe für vergessene Rebsorten und Terroirs
Italiano :
Ogni anno, dalla sua creazione nel 2014, l’associazione Terre de Treilles organizza una mostra autunnale di vitigni e terroir dimenticati
Espanol :
Cada año, desde su creación en 2014, la asociación Terre de Treilles organiza una exposición otoñal de variedades de uva y terruños olvidados
L’événement Salon des cépages anciens et des terroirs oubliés Chabeuil a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme