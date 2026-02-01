Salon des Cépages Rares Place Ziem Beaune

Salon des Cépages Rares

Place Ziem Chapelle Saint-Etienne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Oyez à tous et à toutes !! L’association cépages et découvertes vous présente les 28 février & 1er mars 2026 la neuvième édition du salon des cépages rares.

Ceci n’est pas une soirée techno mais un rendez-vous de productrice et producteur de France et d’ailleurs.

Pour la 9ème édition du salon des cépages rares nous invitons 21 personnes cultivant et vinifiant des cépages autochtones, peu plantés ou hybrides. L’idée est de mettre en avant leurs réflexions sur l’encépagement, leurs techniques ainsi que leurs vins.

Ce salon de dégustation et vente se déroule chaque année dans la chapelle Saint Étienne à Beaune le dernier week-end de février.

Au programme

– vins de tout horizon

– un repas avec les exposant.e.s le samedi soir

– des artistes et poètes

– un bal de village

– de la musique kosmic

SURTOUT !! La possibilité d’acheter les vins sur place !

Retenez la date !!

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/association-cepages-et-decouvertes/evenements/billeterie-salon-des-cepages-rares-2026 .

Place Ziem Chapelle Saint-Etienne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Cépages Rares

L’événement Salon des Cépages Rares Beaune a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1