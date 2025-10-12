Salon des collectionneurs Salle des fêtes Bussang

Salon des collectionneurs

Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Bussang Vosges

18ème Salon des Collectionneurs organisé par la Société des Fêtes de Bussang. Cartes postales, monnaie, vieux papiers, timbres, diverses collections…Tout public

Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 89 31 21 14

English:

18th Salon des Collectionneurs organized by the Société des Fêtes de Bussang. Postcards, coins, old papers, stamps, various collections…

German:

18. Salon des Collectionneurs, organisiert von der Société des Fêtes de Bussang. Postkarten, Münzen, alte Papiere, Briefmarken, verschiedene Sammlungen…

Italiano:

18° Salone del Collezionismo organizzato dalla Société des Fêtes de Bussang. Cartoline, monete, carte antiche, francobolli, collezioni varie…

Espanol:

18ª Feria de coleccionistas organizada por la Société des Fêtes de Bussang. Postales, monedas, papeles antiguos, sellos, colecciones diversas…

