Salon des collectionneurs Salle des fêtes Bussang
Salon des collectionneurs Salle des fêtes Bussang dimanche 12 octobre 2025.
Salon des collectionneurs
Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
18ème Salon des Collectionneurs organisé par la Société des Fêtes de Bussang. Cartes postales, monnaie, vieux papiers, timbres, diverses collections…Tout public
Salle des fêtes 2 Place de la Mairie Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 89 31 21 14
English :
18th Salon des Collectionneurs organized by the Société des Fêtes de Bussang. Postcards, coins, old papers, stamps, various collections…
German :
18. Salon des Collectionneurs, organisiert von der Société des Fêtes de Bussang. Postkarten, Münzen, alte Papiere, Briefmarken, verschiedene Sammlungen…
Italiano :
18° Salone del Collezionismo organizzato dalla Société des Fêtes de Bussang. Cartoline, monete, carte antiche, francobolli, collezioni varie…
Espanol :
18ª Feria de coleccionistas organizada por la Société des Fêtes de Bussang. Postales, monedas, papeles antiguos, sellos, colecciones diversas…
L’événement Salon des collectionneurs Bussang a été mis à jour le 2025-09-18 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES