SALON DES COLLECTIONNEURS DE FEVES DES ROIS Salle des fêtes Tramayes

SALON DES COLLECTIONNEURS DE FEVES DES ROIS

Salle des fêtes 26 rue Neuve Tramayes Saône-et-Loire

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

19ème salon des collectionneurs de fèves des rois, à TRAMAYES, SAONE ET LOIRE, dimanche 7 septembre 2025 de 9 heures à 17 heures 20 exposants, petite buvette, vente et échange de fèves, une fève représentant LA GARE DE TRAMAYES (50 exemplaires) sera vendue sur le salon. .

Salle des fêtes 26 rue Neuve Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 69 46 17 cyril.thuiliere@neuf.fr

