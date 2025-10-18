Salon des collectionneurs Descartes

Salon des collectionneurs Descartes samedi 18 octobre 2025.

Salon des collectionneurs

Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Salon de collectionneurs multi collections, expositions de divers objets anciens insolites. Pas de vente, pas de bourse d’échange.

Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 35 94 28 38

English :

Show for multi-collectors, exhibitions of various unusual antiques. No sales, no exchange.

German :

Messe für Sammler mit mehreren Sammlungen, Ausstellungen verschiedener ungewöhnlicher alter Gegenstände. Kein Verkauf, keine Tauschbörse.

Italiano :

Fiera multi collezionistica, esposizione di vari oggetti antichi insoliti. Nessuna vendita, nessuno scambio.

Espanol :

Feria de coleccionistas, exposiciones de diversos objetos antiguos inusuales. No se vende ni se intercambia.

