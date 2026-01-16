Salon des collectionneurs d’Isle Espace Bayles Isle Isle

Salon des collectionneurs d’Isle

Espace Bayles Isle, 141 Avenue du Château, Isle, Haute-Vienne

2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le Comité des Fêtes d’Isle est heureux de vous inviter à son 23ème Salon des Collectionneurs ! Venez partager votre passion, échanger des objets rares et dénicher des trésors uniques auprès de collectionneurs passionnés. Vinyles, bandes dessinées, jouets anciens, billets commémoratifs, fèves, muselets de Champagne… autant de souvenirs et de pépites à découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de collections ! Une buvette sera également à votre disposition, l’occasion idéale de prolonger les échanges et de partager un moment convivial autour d’un café. .

Espace Bayles Isle, 141 Avenue du Château, Isle 87170, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
+33 6 18 05 43 08
isle.comitedesfetes@laposte.net

