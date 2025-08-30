Salon des collectionneurs d’objets insolites Percy-en-Normandie

Salon des collectionneurs d’objets insolites

salle des fêtes Percy-en-Normandie Manche

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

2025-08-30

Découvrez des collections d’objets insolites à la Salle des Fêtes de Percy !

Samedi 9h-18h30

Dimanche 9h30-18h

Organisé par l’association ACCCP avec le soutien Ville de Percy-en-Normandie. .

salle des fêtes Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 85 10 80 59 nathalie.lebargy@le-fruitier.com

