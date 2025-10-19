Salon des collectionneurs et des passionnés Mulhouse

Salon des collectionneurs et des passionnés

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Le Club Multicollections Les Chasseurs d’Images organise avec la participation de la Ville de Mulhouse le 123e Salon de l’Univers du Parfum, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinyles, Jouets et Jeux anciens, Legos, Playmobiles, Pokémons, Fèves des Rois, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines… Près de 200 exposants venant de divers pays européens seront présents.

Les collectionneurs et visiteurs sont accueillis par environ 200 exposants sélectionnés proposant du matériel inédit de la région, de toutes les provinces françaises et de nombreux pays d’Europe. Il peuvent y admirer, échanger ou découvrir un salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité, Arts de la Table, Objets de Décoration et d’Art Populaire et de Charme, Antiquités et Divers Collections d’Echantillons et Flacons à Parfums Anciens et Modernes, de Boîtes à Poudre, de Cartes Parfumées, Bijoux, Cartes Postales, Timbres, Monnaies, Télécartes, Imageries Pieuses, Affiches, Vieux Papiers et Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets Anciens, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens et d’Occasion, B.D., Stylos Publicitaires, Fèves, Pin’s… .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 64 43 96 clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr

English :

The Club Multicollections « Les Chasseurs d?Images » is organizing, with the participation of the City of Mulhouse, the 123rd Salon de l?Univers du Parfum, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinyls, Jouets et Jeux anciens, Legos, Playmobiles, Pokémons, Fèves des Rois, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines… Nearly 200 exhibitors from various European countries will be present.

German :

Der Club Multicollections « Les Chasseurs d’Images » organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Mulhouse den 123. Salon de l’Univers du Parfum, Schmuck, Postkarten, Philatelie, Numismatik, Champagnerkapseln, Schallplatten, Spielzeug und alte Spiele, Legos, Playmobil, Pokémons, Bohnen der Könige, Bären und Puppen, Tischkultur, Fayencen aus Sarreguemines… Fast 200 Aussteller aus verschiedenen europäischen Ländern werden anwesend sein.

Italiano :

Il Club Multicollections « Les Chasseurs d’Images » organizza il 123° Salon de l’Univers du Parfum, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinylyles, Jouets et Jeux anciens, Legos, Playmobiles, Pokémons, Fèves des Rois, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines… con la partecipazione della Città di Mulhouse. Saranno presenti circa 200 espositori provenienti da vari Paesi europei.

Espanol :

El Club Multicolecciones « Les Chasseurs d’Images » organiza el 123º Salón del Universo del Perfume, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinylyles, Jouets et Jeux anciens, Legos, Playmobiles, Pokémons, Fèves des Rois, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines… con la participación de la Ciudad de Mulhouse. Estarán presentes cerca de 200 expositores procedentes de varios países europeos.

