Salon des Collectionneurs et des Passionnés Parc des Expositions Mulhouse Lundi 9 février 2026, 09h00 Participation de soutien de 5 Euros.

Salon sur 5000 m2 – 200 Exposants – 2 Kms 400 de Stands – Parking Gratuit de 2500 Places

Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité et Diverses Collections de l’Univers du Parfum, Cartes Postales, Philatélie, Numismatiques, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Papiers de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets et Jeux Anciens, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées, Tintin, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin’s et plein d’autres Découvertes.

En Exposition, il est présentée : « 80e Anniversaire de l’Aéroport Bâle – Mulhouse – Freiburg ».

Bubette et Restauration par le Restaurateur AZ Réceptions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-09T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-09T17:00:00.000+01:00

1

clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr

Parc des Expositions 68100 Mulhouse, 120, rue Lefèbvre Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace