Salon des Collectionneurs et des Passionnés parc expo 120 rue Lefebvre 68100 Mulhouse Mulhouse Lundi 13 octobre, 09h00, 09h30 Participation de Soutien de 5 Euros à partir de 9h00.

Présence d’un Bureau de Poste Temporaire avec Accès Gratuit, au Parc Expo, Emission du Timbre 1er Jour sur la thématique Mulhouse, 800 ans d’Histoires 17 – 18 – 19 Octobre 2025 de 10 h à 17 h

Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité, Arts de la Table, Faïences de Sarreguemines, Objets de Décoration, Antiquités et Diverses Collections de l’Univers du Parfum, de Miniatures et Flacons de Parfum Anciens, Cartes Parfumées, Objets Publicitaires en Parfum, Bijoux, Cartes Postales, Philatélie, Numismatique, Marcophilie, Etiquettes de Vins et de Bières, Ex Libris, Télécartes, Imagerie Pieuse, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Papier de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets et Jeux Anciens, Figurines, Kinders, Légos, Playmobils, Pokémons, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées, Tintin, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin’s et pleutres Découvertes.

En Exposition, il est présentée : « 100 ème Anniversaire des Bains Municipaux de Mulhouse ».

Buvette et Restauration par le Restaurateur AZ Réceptions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T10:00:00.000+02:00

