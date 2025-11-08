Salon des collectionneurs Salle de la Girauderie Mauges-sur-Loire

Salon des collectionneurs

Salle de la Girauderie La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Rendez-vous pour la 14eme édition du Salon des collectionneurs à la Pommeraye dans les Mauges entre Angers, Nnates et Cholet.

Plongez dans l’univers fascinant des passionnés ! Le Salon des Collectionneurs, organisé par Culture pour tous, revient pour sa 14ᵉ édition. Autour d’Alain Lusson et de son équipe de bénévoles, une vingtaine d’exposants du Maine-et-Loire et d’ailleurs présenteront leurs trésors Napoléon, Seconde Guerre mondiale, fers à repasser, castagnettes, biberons anciens, maquettes agricoles et bien plus encore.

Le groupe d’histoire locale dévoilera également son nouvel ouvrage Les Chroniques de La Pommeraye.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux et les amateurs de patrimoine ! .

Salle de la Girauderie La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire culturepourtous.lapommeraye@gmail.com

English :

Rendezvous for the 14th Salon des Collectionneurs at La Pommeraye in the Mauges between Angers, Nnates and Cholet.

German :

Wir treffen uns zur 14. Ausgabe der Sammlermesse in La Pommeraye in den Mauges zwischen Angers, Nnates und Cholet.

Italiano :

Il 14° Salon des Collectionneurs si terrà a La Pommeraye, nella regione di Mauges, tra Angers, Nates e Cholet.

Espanol :

El 14º Salon des Collectionneurs se celebrará en La Pommeraye, en la región de Mauges, entre Angers, Nates y Cholet.

L’événement Salon des collectionneurs Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle Tourisme ôsezMauges