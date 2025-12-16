Salon des collectionneurs avenue Charles Duchêne Mirecourt

Salon des collectionneurs

40e salon des Collectionneurs Hubert Colnet

Ce salon accueille tous types de collections cartes postales, timbres, monnaies, billets, télécartes, parfums, fèves, livres, minéraux, fossiles…et bien d’autres. En marge du salon, exposition de peintures, miniatures et Légos.

Buvette, sandwichs, pâtés Lorrain, croissants, Etc…

Ouverture des portes de 9h à 17h30, entrée à 3€.

Organisé par l’Effort Basket MirecourtTout public

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 53 25 99 bressonpascal88@free.fr

English :

40th Hubert Colnet Collectors’ Show

This show welcomes all kinds of collections: postcards, stamps, coins, banknotes, phonecards, perfumes, broad beans, books, minerals, fossils…and many more. Alongside the show, an exhibition of paintings, miniatures and Legos.

Refreshment bar, sandwiches, pâtés Lorrain, croissants, Etc?

Doors open from 9 a.m. to 5:30 p.m., admission 3?

Organized by Effort Basket Mirecourt

