Salon des collectionneurs Plouhinec
Salon des collectionneurs Plouhinec dimanche 5 avril 2026.
Salon des collectionneurs
Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Dimanche 5 avril, 10h à 18h
Lundi 6 avril, 10h à 16h .
Salle Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 52 56 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon des collectionneurs
L’événement Salon des collectionneurs Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz