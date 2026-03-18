Salon des collectionneurs

Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Dimanche 5 avril, 10h à 18h

Lundi 6 avril, 10h à 16h .

Salle Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 52 56 54 99

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English : Salon des collectionneurs

L’événement Salon des collectionneurs Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz