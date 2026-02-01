Salon des collectionneurs Tour-de-Faure
Salon des collectionneurs Tour-de-Faure lundi 9 février 2026.
Salon des collectionneurs
Tour-de-Faure Lot
Le Salon des Collectionneurs de Tour-de-Faure accueille amateurs et passionnés autour de diverses collections telles que monnaies, timbres, livres, minéraux, jouets, cartes postales, et objets rares. Un rendez-vous incontournable pour découvrir des trésors uniques et échanger entre passionnés.
Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72
The Salon des Collectionneurs de Tour-de-Faure welcomes amateurs and enthusiasts around various collections such as coins, stamps, books, minerals, toys, postcards, and rare items
L’événement Salon des collectionneurs Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot