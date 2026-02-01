Salon des Collectionneurs Ussel

Salon des Collectionneurs

2 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le club multi collections ussellois organise le salon des collectionneurs, nous vous attendons nombreux pour la plus grandes choix des grands et des petits: timbres, cartes postales, monnaies, ciseaux, boutons, vinyles, voitures miniatures … .

2 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 90 22 club.multicollections.ussel@gmail.com

