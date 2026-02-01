Salon des Collectionneurs Ussel
Salon des Collectionneurs Ussel dimanche 29 mars 2026.
Salon des Collectionneurs
2 Rue du Stade Ussel Corrèze
Le club multi collections ussellois organise le salon des collectionneurs, nous vous attendons nombreux pour la plus grandes choix des grands et des petits: timbres, cartes postales, monnaies, ciseaux, boutons, vinyles, voitures miniatures … .
2 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 90 22 club.multicollections.ussel@gmail.com
