Salon des Collections Insolites 2ème édition 3, Masgot Fransèches

Salon des Collections Insolites 2ème édition

3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

2 ème édition de ce salon regroupant des collections privées insolites. La 1ère édition a connu un vif succès avec plus d’une centaine de visiteurs ! Inscription gratuite et obligatoire pour les exposants avant le 21 mars. Entrée libre pour les visiteurs. .

3, Masgot 23480 FRANSECHES Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation.masgot23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Collections Insolites 2ème édition

L’événement Salon des Collections Insolites 2ème édition Fransèches a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Creuse Sud Ouest