Salon des copains comme bouchons Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond Pommard
Salon des copains comme bouchons Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond Pommard samedi 18 avril 2026.
Pommard
Salon des copains comme bouchons
Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
RDV dans la cuverie du domaine Domaine Vaudoisey Creusefond à Pommard
Au programme
– dégustation et ventes des 4 domaines des copains
– visite des caves le samedi à 16h et le dimanche à 12h
– dégustation de vieux millésimes le dimanche à 11h
– restauration sur place
– concert Jazz le samedi soir
– balade en calèche le dimanche après-midi
Présence de Laurent Bessot tout le weekend .
Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 48 63 vaudoisey-creusefond@wanadoo.fr
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English : Salon des copains comme bouchons
L’événement Salon des copains comme bouchons Pommard a été mis à jour le 2026-04-07 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne