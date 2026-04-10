Salon des copains comme bouchons Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond Pommard

Pommard

Salon des copains comme bouchons

Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

RDV dans la cuverie du domaine Domaine Vaudoisey Creusefond à Pommard

Au programme

– dégustation et ventes des 4 domaines des copains

– visite des caves le samedi à 16h et le dimanche à 12h

– dégustation de vieux millésimes le dimanche à 11h

– restauration sur place

– concert Jazz le samedi soir

– balade en calèche le dimanche après-midi

Présence de Laurent Bessot tout le weekend .

Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 48 63 vaudoisey-creusefond@wanadoo.fr

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English : Salon des copains comme bouchons

L’événement Salon des copains comme bouchons Pommard a été mis à jour le 2026-04-07 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne