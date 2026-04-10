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Salon des copains comme bouchons Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond Pommard

Salon des copains comme bouchons Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond Pommard samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond

Adresse : 16 route d'Autun

Ville : 21630 Pommard

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Pommard

Salon des copains comme bouchons

Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

RDV dans la cuverie du domaine Domaine Vaudoisey Creusefond à Pommard
Au programme
– dégustation et ventes des 4 domaines des copains
– visite des caves le samedi à 16h et le dimanche à 12h
– dégustation de vieux millésimes le dimanche à 11h
– restauration sur place
– concert Jazz le samedi soir
– balade en calèche le dimanche après-midi
Présence de Laurent Bessot tout le weekend   .

Cuverie domaine Vaudoisey-Creusefond 16 route d’Autun Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 48 63  vaudoisey-creusefond@wanadoo.fr

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English : Salon des copains comme bouchons

L’événement Salon des copains comme bouchons Pommard a été mis à jour le 2026-04-07 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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