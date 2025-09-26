Salon des Cordeliers Rue Baptiste Marcet Parthenay

Salon des Cordeliers vendredi 26 septembre 2025.

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-09-26
fin : 2025-10-05

2025-09-26

Exposition des adhérents de l’association Arc En Ciel, nombreuses techniques exposées peinture, techniques mixtes, modelage, sculpture, gravure, céramique, …

Entrée libre   .

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 54 14  assoarcenciel79200@gmail.com

