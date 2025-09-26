Salon des Cordeliers Rue Baptiste Marcet Parthenay

Salon des Cordeliers Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 26 septembre 2025.

Salon des Cordeliers

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-26

Exposition des adhérents de l’association Arc En Ciel, nombreuses techniques exposées peinture, techniques mixtes, modelage, sculpture, gravure, céramique, …

Entrée libre .

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 54 14 assoarcenciel79200@gmail.com

English : Salon des Cordeliers

German : Salon des Cordeliers

Italiano :

Espanol : Salon des Cordeliers

L’événement Salon des Cordeliers Parthenay a été mis à jour le 2025-09-16 par CC Parthenay Gâtine