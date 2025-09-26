Salon des Cordeliers Rue Baptiste Marcet Parthenay
Salon des Cordeliers
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2025-09-26
fin : 2025-10-05
Exposition des adhérents de l’association Arc En Ciel, nombreuses techniques exposées peinture, techniques mixtes, modelage, sculpture, gravure, céramique, …
Entrée libre .
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 54 14 assoarcenciel79200@gmail.com
