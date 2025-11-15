SALON DES CREATEURS Alan
samedi 15 novembre 2025.
SALLE DES FÊTES Alan Haute-Garonne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
7 ème salon des créateurs de l’association Arts et Ressources !
Un week-end entier pour découvrir des céramique, peinture, cartes à jouer, sculpture, tissus, photographie, vitrail, laine, dentelle, bijoux…
Tout cela en musique. Restauration en journée et auberge espagnole pour tous, le samedi soir.
Participez à la préservation de l’église parrainez une ou plusieurs tuiles et gravez votre nom dans l’histoire ! .
SALLE DES FÊTES Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie artsetressources@gmail.com
English :
7th Arts et Ressources designer show!
German :
7 ème salon des créateurs de l’association Arts et Ressources!
Italiano :
la 7a mostra di designer di Arts et Ressources!
Espanol :
¡7ª edición del salón de diseño Arts et Ressources!
L’événement SALON DES CREATEURS Alan a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE