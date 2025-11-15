SALON DES CREATEURS Alan

SALON DES CREATEURS

SALLE DES FÊTES Alan Haute-Garonne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

7 ème salon des créateurs de l’association Arts et Ressources !

Un week-end entier pour découvrir des céramique, peinture, cartes à jouer, sculpture, tissus, photographie, vitrail, laine, dentelle, bijoux…

Tout cela en musique. Restauration en journée et auberge espagnole pour tous, le samedi soir.

Participez à la préservation de l’église parrainez une ou plusieurs tuiles et gravez votre nom dans l’histoire ! .

SALLE DES FÊTES Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie artsetressources@gmail.com

English :

7th Arts et Ressources designer show!

German :

7 ème salon des créateurs de l’association Arts et Ressources!

Italiano :

la 7a mostra di designer di Arts et Ressources!

Espanol :

¡7ª edición del salón de diseño Arts et Ressources!

