Salon des créateurs, artisans et VDI Objat
samedi 17 octobre 2026 · Objat
Informations pratiques
Objat
Salon des créateurs, artisans et VDI
Salle des congrès Objat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Salon des créateurs, artisans et VDI.
Plus de 40 exposants: gourmandises, bien-être, santé, mode, couture, maison, déco…
Cette année le salon accueille les broderies des femmes afghanes du programme GULDUSI.
Restauration sur place
Samedi: Food truck Ti’Bouchon et les gaufres de Peggy
Dimanche: les Gourmandises alsaciennes d’Angélique
Brasserie CanHopée sur les 2 jours
Entrée libre .
Salle des congrès Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 90 55 14
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English : Salon des créateurs, artisans et VDI
L’événement Salon des créateurs, artisans et VDI Objat a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme
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