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AGENDA · Objat

Salon des créateurs, artisans et VDI Objat

samedi 17 octobre 2026 · Objat

Salon des créateurs, artisans et VDI Objat

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des congrès
Ville
19130 Objat
Département
Corrèze
Tarif

Objat

Salon des créateurs, artisans et VDI

Salle des congrès Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Salon des créateurs, artisans et VDI.
Plus de 40 exposants: gourmandises, bien-être, santé, mode, couture, maison, déco…
Cette année le salon accueille les broderies des femmes afghanes du programme GULDUSI.
Restauration sur place
Samedi: Food truck Ti’Bouchon et les gaufres de Peggy
Dimanche: les Gourmandises alsaciennes d’Angélique
Brasserie CanHopée sur les 2 jours

Entrée libre   .

Salle des congrès Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 90 55 14 

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English : Salon des créateurs, artisans et VDI

L’événement Salon des créateurs, artisans et VDI Objat a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme

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