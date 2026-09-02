Informations pratiques

Objat

Salon des créateurs, artisans et VDI

Salle des congrès Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Salon des créateurs, artisans et VDI.

Plus de 40 exposants: gourmandises, bien-être, santé, mode, couture, maison, déco…

Cette année le salon accueille les broderies des femmes afghanes du programme GULDUSI.

Restauration sur place

Samedi: Food truck Ti’Bouchon et les gaufres de Peggy

Dimanche: les Gourmandises alsaciennes d’Angélique

Brasserie CanHopée sur les 2 jours

Entrée libre .

Salle des congrès Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 90 55 14

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English : Salon des créateurs, artisans et VDI

L’événement Salon des créateurs, artisans et VDI Objat a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme