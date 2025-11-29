Salon des créateurs Salle des fêtes Charmes

Salon des créateurs

Salle des fêtes Place Henri Breton Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Troisième édition du salon des créateurs et VDI (vendeurs à domiciles indépendants) 30 exposants seront présents. Ils proposeront sacs, épicerie fine, décoration, cuisine, créations artisanales, bien-être, etc…

Nouveautés Boux Fleurs proposera ses plantes et fleurs, Nadine Foscardin, une peintre venant de Corrèse présentera ses fragments de toile et ses photos et andré Tempé qui proposera une dégustation de ses vins d’Alsace.

Une tombola aura lieu, son tirage au sort se fera dimanche à 15h30 (lots offerts par les exposants) plus de 40 lots à gagner.

Dédicace de Vivien Destros qui présentera deux nouveaux romans.Tout public

0 .

Salle des fêtes Place Henri Breton Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 62 47 42 88

English :

Third edition of the salon des créateurs et VDI (independent home sellers): 30 exhibitors will be present. They’ll be offering bags, delicatessen, decoration, cooking, handmade creations, well-being, etc…

New: Boux Fleurs will be selling plants and flowers, Nadine Foscardin, a painter from Corrèse, will be presenting her canvas fragments and photos, and André Tempé will be offering a tasting of his Alsace wines.

A tombola will be held on Sunday at 3:30 p.m. (prizes donated by exhibitors), with over 40 prizes to be won.

Signing session with Vivien Destros, who will present two new novels.

German :

Dritte Ausgabe der Messe für Designer und VDI (unabhängige Hausverkäufer): 30 Aussteller werden anwesend sein. Sie bieten Taschen, Feinkost, Dekoration, Küche, handwerkliche Kreationen, Wellness usw. an.

Neu: Boux Fleurs bietet seine Pflanzen und Blumen an, Nadine Foscardin, eine Malerin aus Korsika, stellt ihre Leinwandfragmente und Fotos vor und André Tempé bietet eine Weinprobe seiner Elsässer Weine an.

Am Sonntag um 15:30 Uhr findet eine Tombola statt, bei der es über 40 Preise zu gewinnen gibt (die Preise werden von den Ausstellern gespendet).

Signierstunde von Vivien Destros, die zwei neue Romane vorstellen wird.

Italiano :

Terza edizione del salone dei designer e dei VDI (venditori indipendenti di case): saranno presenti 30 espositori. Vendono borse, articoli di gastronomia, decorazioni per la casa, cucina, creazioni artigianali, benessere, ecc.

Novità: Boux Fleurs venderà le sue piante e i suoi fiori, Nadine Foscardin, pittrice di Corrèse, esporrà i suoi frammenti di tela e le sue foto e André Tempé offrirà una degustazione dei suoi vini alsaziani.

Domenica alle 15.30 si terrà una lotteria (premi donati dagli espositori), con oltre 40 premi in palio.

Vivien Destros firmerà due nuovi romanzi.

Espanol :

Tercera edición del salón de diseñadores y VDI (vendedores independientes a domicilio): 30 expositores estarán presentes. Venderán bolsos, artículos delicatessen, decoración del hogar, cocina, creaciones artesanales, bienestar, etc.

Novedad: Boux Fleurs venderá sus plantas y flores, Nadine Foscardin, pintora de Corrèse, expondrá sus fragmentos de lienzo y fotos, y André Tempé ofrecerá una degustación de sus vinos de Alsacia.

El domingo a las 15.30 h se celebrará una tómbola con más de 40 premios de los expositores.

Vivien Destros firmará dos nuevas novelas.

L’événement Salon des créateurs Charmes a été mis à jour le 2025-11-18 par OT EPINAL ET SA REGION