Salon des créateurs

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Salon des créateurs deuxième édition organisé par l’association Artiz’ Events !

Venez découvrir les créateurs et artisans locaux !

Foodtruck et boissons sur place. .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire artizevents@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Châteauroux 36 model exchange will be held on February 16, 2025 in the Belle-Isle gymnasium.

L’événement Salon des créateurs Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme