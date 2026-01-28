Salon des créateurs Châteauroux
Salon des créateurs Châteauroux samedi 11 avril 2026.
Salon des créateurs
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Gratuit
Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Salon des créateurs deuxième édition organisé par l’association Artiz’ Events !
Venez découvrir les créateurs et artisans locaux !
Foodtruck et boissons sur place. .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire artizevents@gmail.com
English :
