Salon des créateurs Créa’Coz Cozes samedi 11 octobre 2025.
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
(-16 ans gratuit)
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-11 2025-10-12
4ème édition de Créa’Cozes !
Créateurs Artisans d’Art Artistes
Créations, peintures, sculptures, céramique, déco, bijoux, …
Ateliers enfants Tombola des créateurs Petite restauration sur place.
Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 31 27 jaleclere1789@gmail.com
English :
4th edition of Créa’Cozes!
Creators Craftsmen Artists
Creations, paintings, sculptures, ceramics, deco, jewelry, …
Children’s workshops Creators’ raffle Snacks and snacks on site.
German :
4. Ausgabe von Créa’Cozes!
Designer Kunsthandwerker Künstler
Kreationen, Gemälde, Skulpturen, Keramik, Deko, Schmuck, …
Kinder-Workshops Tombola der Designer Kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
quarta edizione di Créa’Cozes!
Creatori Artigiani Artisti
Creazioni, dipinti, sculture, ceramiche, decorazioni, gioielli, …
Laboratori per bambini Lotteria dei creatori Merenda sul posto.
Espanol :
¡4ª edición de Créa’Cozes!
Creadores Artesanos Artistas
Creaciones, pinturas, esculturas, cerámicas, decoración, joyería, …
Talleres infantiles Rifa de creadores Merienda in situ.
L’événement Salon des créateurs Créa’Coz Cozes a été mis à jour le 2025-10-06 par Royan Atlantique