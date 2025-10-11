Salon des créateurs Créa’Coz Cozes

Salon des créateurs Créa’Coz Cozes samedi 11 octobre 2025.

Salon des créateurs Créa’Coz

Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

(-16 ans gratuit)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

4ème édition de Créa’Cozes !



Créateurs Artisans d’Art Artistes

Créations, peintures, sculptures, céramique, déco, bijoux, …



Ateliers enfants Tombola des créateurs Petite restauration sur place.

.

Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 31 27 jaleclere1789@gmail.com

English :

4th edition of Créa’Cozes!



Creators Craftsmen Artists

Creations, paintings, sculptures, ceramics, deco, jewelry, …



Children’s workshops Creators’ raffle Snacks and snacks on site.

German :

4. Ausgabe von Créa’Cozes!



Designer Kunsthandwerker Künstler

Kreationen, Gemälde, Skulpturen, Keramik, Deko, Schmuck, …



Kinder-Workshops Tombola der Designer Kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

quarta edizione di Créa’Cozes!



Creatori Artigiani Artisti

Creazioni, dipinti, sculture, ceramiche, decorazioni, gioielli, …



Laboratori per bambini Lotteria dei creatori Merenda sul posto.

Espanol :

¡4ª edición de Créa’Cozes!



Creadores Artesanos Artistas

Creaciones, pinturas, esculturas, cerámicas, decoración, joyería, …



Talleres infantiles Rifa de creadores Merienda in situ.

L’événement Salon des créateurs Créa’Coz Cozes a été mis à jour le 2025-10-06 par Royan Atlantique