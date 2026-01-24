Salon des créateurs de bijoux Turquant

Salon des créateurs de bijoux

Rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Le salon des créateurs de bijoux de Turquant, organisé par l’association Arts en Troglo, fête sa 14ème édition cette année. De nombreux créateurs bijoutiers présentant leur créations originales sont ravis de vous accueillir !

Ce salon s’inscrit dans la tradition de la création de bijoux en Saumurois, depuis le XVIe siècle. L’activité ancienne liée à la médaille a donné lieu à la création en 1979 d’une formation en bijouterie.

Vous rencontrez des artistes et des artisans d’art de la bijouterie française aux multiples savoir-faire. Une douzaine d’exposants aux styles variés vous ravissent de leur travail et proposent à la vente leurs œuvres originales.

Rencontrez des artistes et des artisans d’art de la bijouterie française aux multiples savoir-faire !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026. .

Rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

English :

The Turquant jewelry designers’ fair, organized by the Arts en Troglo association, celebrates its 14th edition this year. Numerous jewelry designers presenting their original creations are delighted to welcome you!

