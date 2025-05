Salon des créateurs – Esvres, 14 juin 2025 07:00, Esvres.

Indre-et-Loire

Salon des créateurs Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Venez à la rencontre d’exposants créateurs !

La ville d’Esvres organise son salon des créateurs de 10h00 à 18h00.

Sur deux jours, venez à la rencontre d’exposants créateurs.

Création de textiles, bijoux, accessoires

Bougies artisanales

Fabrication d’objets au crochet

Création de poupées uniques

Rue Nationale

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36

English :

Come and meet our creative exhibitors!

The town of Esvres is organizing its Salon des Créateurs from 10:00 am to 6:00 pm.

Over two days, come and meet the exhibitors.

Textiles, jewelry and accessories

Handmade candles

Crocheting objects

Creation of unique dolls

German :

Begegnen Sie kreativen Ausstellern!

Die Stadt Esvres organisiert von 10.00 bis 18.00 Uhr ihren Salon des créateurs.

An zwei Tagen können Sie Ausstellern aus dem Bereich der Kreativität begegnen.

Kreation von Textilien, Schmuck, Accessoires

Handwerklich hergestellte Kerzen

Herstellung von Häkelobjekten

Herstellung von einzigartigen Puppen

Italiano :

Venite a conoscere i nostri espositori creativi!

La città di Esvres organizza il suo « Salon des Créateurs » dalle ore 10.00 alle 18.00.

Per due giorni, venite a conoscere i designer che espongono.

Tessili, gioielli e accessori

Candele fatte a mano

Uncinetto

Creazione di bambole uniche

Espanol :

Venga a conocer a nuestros creativos expositores

La ciudad de Esvres organiza su « Salon des Créateurs » de 10.00 a 18.00 horas.

Durante dos días, venga a conocer a los diseñadores expositores.

Textiles, joyas y accesorios

Velas artesanales

Ganchillo

Creación de muñecas únicas

