Salon des Créateurs et Artisans 7ème édition Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Salon des Créateurs et Artisans 7ème édition Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc vendredi 17 octobre 2025.

Salon des Créateurs et Artisans 7ème édition

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Exposition vente de créateurs, artistes et artisans venus d’horizons différents offrant à nos visiteurs de belles découvertes et rencontres artistiques.

.

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 93 27 05 chamartplace74@gmail.com

English :

Exhibition and sale of creators, artists and artisans from different backgrounds offering our visitors wonderful discoveries and artistic encounters.

German :

Verkaufsausstellung von Designern, Künstlern und Kunsthandwerkern aus verschiedenen Ländern, die unseren Besuchern schöne Entdeckungen und künstlerische Begegnungen bieten.

Italiano :

Una mostra di vendita con designer, artisti e artigiani di diversa provenienza, che offre ai visitatori la possibilità di fare meravigliose scoperte e incontri artistici.

Espanol :

Una exposición comercial en la que participan diseñadores, artistas y artesanos de orígenes muy diversos, y que ofrece a los visitantes la oportunidad de realizar maravillosos descubrimientos y encuentros artísticos.

L’événement Salon des Créateurs et Artisans 7ème édition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc