Salon des créateurs et puces des couturières Place de l'Abbaye Baume-les-Dames samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Le temps d’un week-end, l’association Fées ensemble vous invite à venir rencontrer nos artisans locaux, puis à vider vos placards et tout ce qui ne vous sert plus à l’occasion des puces et loisirs créatifs.
Entrée libre. .
