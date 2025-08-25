Salon des créateurs et puces des couturières Place de l’Abbaye Baume-les-Dames

Salon des créateurs et puces des couturières

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Le temps d’un week-end, l’association Fées ensemble vous invite à venir rencontrer nos artisans locaux, puis à vider vos placards et tout ce qui ne vous sert plus à l’occasion des puces et loisirs créatifs.

Entrée libre. .

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 05 84 90

