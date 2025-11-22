Salon des créateurs locaux

Rue Herment Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Afin de mettre une nouvelle fois en lumière les créations artisanales locales, la ville de Tergnier souhaite organiser une troisième édition du Salon des Créateurs

Le salon des Créateurs se déroulera le samedi 22 et le dimanche 23 novembre 2025.

L’installation pourra se faire à partir du vendredi 21 novembre 2025 entre 17h et 20h, ou le samedi 22 novembre 2025 à partir de 7 heures.

Les heures d’ouverture du salon

Samedi 22 novembre 2025 de 10 heures à 18 heures,

Dimanche 23 novembre 2025 de 10 heures à 17 heures.

Ainsi, il s’agira de partager un moment de convivialité, de découverte des métiers artisanaux, qui pourront, à la fois, susciter des vocations chez les jeunes, ou juste captiver l’intérêt des visiteurs du salon par l’excellence des produits et de savoirs faire uniques.

Date limite de réception des candidatures Lundi 15 septembre 2025 à 12 heures. 0 .

Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 73 79 commerce@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon des créateurs locaux Tergnier a été mis à jour le 2025-07-23 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard