Salon des Créations Turballaises Rue de l’Eglise La Turballe
Salon des Créations Turballaises Rue de l’Eglise La Turballe samedi 21 février 2026.
Salon des Créations Turballaises
Rue de l’Eglise Centre Culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22
Une vingtaine de créateurs et artisans expose leur travail à La Turballe
Le Salon permet de mettre sous les projecteurs les artistes et artisans d’art locaux. Cet évènement est proposé pour promouvoir la création contemporaine dans le domaine de la peinture, dessin, photographie, sculpture, poterie, bijoux, textiles, livres, objets d’artisanat…
.
Rue de l’Eglise Centre Culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon des Créations Turballaises La Turballe a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44