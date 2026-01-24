Salon des créatrices les femmes ont du talent Salon des Halles Lunéville
Salon des créatrices les femmes ont du talent
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-07
Salon de créatrices organisé par le Zonta club de Lunéville
Expo vente bijoux, céramiques, textiles, bougies, savons, maroquinerie, tapisseries, sculptures, illustratrice…
Les bénéfices serviront à proposer des cours de self défense pour des femmes et des jeunes filles
Entrée libre de 10h à 18hTout public
Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 23 00 12 zontaluneville1@laposte.net
English :
Designers’ show organized by the Zonta club de Lunéville
Show and sale: jewelry, ceramics, textiles, candles, soaps, leather goods, tapestries, sculptures, illustrator?
Profits will be used to offer self-defense courses for women and girls
Free admission from 10am to 6pm
L’événement Salon des créatrices les femmes ont du talent Lunéville a été mis à jour le 2026-01-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS