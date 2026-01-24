Salon des créatrices les femmes ont du talent Salon des Halles Lunéville

Salon des créatrices les femmes ont du talent

Salon des créatrices les femmes ont du talent Salon des Halles Lunéville samedi 7 mars 2026.

Salon des créatrices les femmes ont du talent

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :
2026-03-07

Salon de créatrices organisé par le Zonta club de Lunéville
Expo vente bijoux, céramiques, textiles, bougies, savons, maroquinerie, tapisseries, sculptures, illustratrice…
Les bénéfices serviront à proposer des cours de self défense pour des femmes et des jeunes filles
Entrée libre de 10h à 18hTout public
0  .

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 23 00 12  zontaluneville1@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Designers’ show organized by the Zonta club de Lunéville
Show and sale: jewelry, ceramics, textiles, candles, soaps, leather goods, tapestries, sculptures, illustrator?
Profits will be used to offer self-defense courses for women and girls
Free admission from 10am to 6pm

L’événement Salon des créatrices les femmes ont du talent Lunéville a été mis à jour le 2026-01-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS