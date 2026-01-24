Salon des créatrices les femmes ont du talent Salon des Halles Lunéville

Salon des créatrices les femmes ont du talent

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Salon de créatrices organisé par le Zonta club de Lunéville

Expo vente bijoux, céramiques, textiles, bougies, savons, maroquinerie, tapisseries, sculptures, illustratrice…

Les bénéfices serviront à proposer des cours de self défense pour des femmes et des jeunes filles

Entrée libre de 10h à 18hTout public

0 .

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 23 00 12 zontaluneville1@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Designers’ show organized by the Zonta club de Lunéville

Show and sale: jewelry, ceramics, textiles, candles, soaps, leather goods, tapestries, sculptures, illustrator?

Profits will be used to offer self-defense courses for women and girls

Free admission from 10am to 6pm

L’événement Salon des créatrices les femmes ont du talent Lunéville a été mis à jour le 2026-01-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS