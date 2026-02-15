Salon des Écrivains Normands Rue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie
samedi 10 octobre 2026 · Rue des Thermes · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Salon des Écrivains Normands
Rue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Cette nouvelle édition du salon des Écrivains Normands à Bagnoles de l’Orne présentera une vingtaine d’auteurs et d’autrices.
En nouveauté cette année, une conférence de Monsieur Lempérère aura lieu à 14h30.
Les prix Maurois et Nouvelles de Bagnoles de l’Orne seront remis lors de cet événement. .
Rue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 50 29 93 58 lasocietedesecrivainsnormands@gmail.com
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English : Salon des Écrivains Normands
L’événement Salon des Écrivains Normands Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne
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