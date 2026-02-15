Salon des Écrivains Normands Rue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Salon des Écrivains Normands

Rue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Cette nouvelle édition du salon des Écrivains Normands à Bagnoles de l’Orne présentera une vingtaine d’auteurs et d’autrices.

En nouveauté cette année, une conférence de Monsieur Lempérère aura lieu à 14h30.

Les prix Maurois et Nouvelles de Bagnoles de l’Orne seront remis lors de cet événement. .

Rue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 50 29 93 58 lasocietedesecrivainsnormands@gmail.com

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English : Salon des Écrivains Normands

L’événement Salon des Écrivains Normands Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Touristique Domfront – Bagnoles de l’Orne